Нов БСП пожар в София! Разрази се битка между леви общински съветници
Общинските съветници от "БСП за България" отхвърлиха препоръката на Градския съвет на БСП за смяната на Иван Таков с Диана Тонова
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Общинските съветници от "БСП за България" отхвърлиха препоръката на Градския съвет на БСП за смяната на Иван Таков с Диана Тонова
Диана Тонова е събрала 19 гласа повече от съперника си Габриел Вълков
Общинският съветник от БСП се обърна към кмета на София Йорданка Фандъкова
Това каза Диана Тонова, заместник-председател на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация в СОС
Демокрацията се пази със слово, а не с бутонки, заяви Диана Тонова
Диана Тонова: Строящите се 12 ясли и детски градини няма да бъдат завършени в срок
Диана Тонова: Продажбата на имот до зала "Универсиада" може да доведе до обществено напрежение
„В квартал „Манастирски ливади" няма нито една детска градина, а в целия район няма млечна кухня. Това е голям проблем за нас, семействата с малки дец...