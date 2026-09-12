Лиляна Павлова: Влагаме повече асфалт с по-малко пари (ВИДЕО)
Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и Диана Найденова инспектираха магистрала "Марица" в участъка Димитровград-Харманли в рубриката "Ка...
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Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и Диана Найденова инспектираха магистрала "Марица" в участъка Димитровград-Харманли в рубриката "Ка...
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще е първият гост на Диана Найденова. Той обаче ще й отговаря на въпросите в нетипична обстановка и двамата трябв...
Лора Крумова убеждавала Галя Щърбева да води с нея в bTVДиана Найденова ще разпъва на кръст кандидатите за властта Диана Найденова ще предизвиква кан...
София. Диана Найденова стана част от екипа на Кеворк Кеворкян. Устатата водеща се присъединява към емблематичното предаване "Всяка неделя" по Нова. Т...