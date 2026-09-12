В тази страна се говорят 843 езика! Как са се запазили толкова много?
Островите, планините и изолираните общности превърнаха Папуа Нова Гвинея в езиков феномен
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Островите, планините и изолираните общности превърнаха Папуа Нова Гвинея в езиков феномен
Въпреки всеобщото отчуждение, българинът отваря дома си и споделя своите традиции, казва проф. Ана Кочева
Проекта представи проф. Ана Кочева от Института за български език на БАН
София. Всеки ще може да предложи аудио запис на български диалект за проекта на БАН - Диалектна карта на българския език. Това бе оповестено днес на п...