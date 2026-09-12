За малко да гледаме "Титаник" без Ди Каприо и Кейт Уинслет
Режисьорът Джеймс Камерън щял да ги отсвири заради глезотии на Лео
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Режисьорът Джеймс Камерън щял да ги отсвири заради глезотии на Лео
Гаджето на милиардера буквално поглъща с поглед актьора, застанала до своя любим
тайните служби не казват за евакуацията на президента на САЩ
Носителят на Оскар бил готов да има деца, твърди човек от обкръжението на актьора
Слуховете за връзка между Леонардо Ди Каприо и Риана се оказаха истина. Двамата се награбиха в изискан бар в Париж. В момента секссимволът е там, за д...
Леонардо ди Каприо е седял в гримьорната на снимачната площадка 5 часа, за да се превърне в неузнаваем мъж, обезобразен от мечка. Сцената е една от на...
Русия е пълна с Шекспирови характери, Распутин също ме привлича, казва актьорът пред "Ди Велт" Образът на президента е много интересно предизвикателс...
Ако не вземе "Оскар", се вдигаме на протест, канят се феновете Номинацията за "Оскар" на Леонардо ди Каприо в "Завръщането" буквално подлуди нета за...
"Завръщането" позлати Лео и режисьора Алехандро Иняриту Кино хитовете "Завръщането" и "Марсианецът" спечелиха най-важните отличия на 73-те награди "З...
Мадлена Калинова отказала шопинг на Пъф Деди Мадлена Калинова отдавна е покорила световните модни подиуми. В момента русенката живее в Ню Йорк и се п...
Най-очакваният тандем в света на киното - режисьорът Алехандро Иняриту, който обра оскарите тази година, и планетарният любимец Леонардо ди Каприо, ве...