Всичко за Ди Каприо

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Ди Каприо иска да играе Путин

Ди Каприо иска да играе Путин

Русия е пълна с Шекспирови характери, Распутин също ме привлича, казва актьорът пред "Ди Велт" Образът на президента е много интересно предизвикателс...

17 януари | 19:10
0 коментара
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Нета откачи за Ди Каприо

Нета откачи за Ди Каприо

Ако не вземе "Оскар", се вдигаме на протест, канят се феновете Номинацията за "Оскар" на Леонардо ди Каприо в "Завръщането" буквално подлуди нета за...

15 януари | 23:05
0 коментара
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Ди Каприо свалял наш модел

Ди Каприо свалял наш модел

Мадлена Калинова отказала шопинг на Пъф Деди Мадлена Калинова отдавна е покорила световните модни подиуми. В момента русенката живее в Ню Йорк и се п...

08 ноември | 23:10
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