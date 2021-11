Лео ди Каприо посегна на най-скъпото на Джеф Безос

Приятелката на милиардера собственик на "Амазон" Джеф Безос попадна под чара на холивудската звезда Леонардо ди Каприо. Те се запознаха на благотворителен бал на Филмовия музей в Лос Анджелис, а реакцията на Лоран Санчес при срещата със звездата обиколи целия свят.

На кадрите се вижда как ди Каприо, Джеф Безос и Лоран разговарят на парти. В същото време гаджето на милиардера буквално поглъща с поглед актьора, застанала до своя любим.

Видеото се появи в Туитър и потребителите веднага започнаха да правят мемета с реакцията на Санчес. „Намери си някой, който ще те гледа по същия начин, както Лорън гледа на Лео“, „Лео е господинът, който ще открадне приятелката ти“, „Една среща с ди Каприо и това е, всички милиарди вече не означават нищо“, „Лео не е виновен за момичетата, които флиртуват с него“, „Лео определено ще излети в космоса, но вероятно ще остане там“ и подобни.

Безос не пренебрегна коментарите в Туитър и реши да се пошегува със ситуацията. На страницата си той сподели своя снимка, на която позира гол до кръста и прегърнал табела с надпис „Опасност! Смъртоносно стръмна скала“. А, отдолу написа : "Лео, ела тук. Искам да ти покажа нещо."

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI