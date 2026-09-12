От днес земеделските стопани могат да кандидатстват по схемите за държавни помощи
Заявления се подават до 9 април
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Заявления се подават до 9 април
Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства
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Полицаи взели служебната кола на досегашния зам.-директор Виолета Александрова Държавен фонд "Земеделие" си има нов шеф - досегашният парламентарен с...
София. Днес се решава дали ще има смени в ръководството на държавен фонд "Земеделие", който отговаря за разпределянето на милиарди левове по европейск...