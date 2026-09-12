Премиер и министри защитиха Порожанов
Премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият министър Владислав Горанов дадоха своята подкрепа за шефа на фонд "Земеделие" Рум...
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Премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият министър Владислав Горанов дадоха своята подкрепа за шефа на фонд "Земеделие" Рум...
София. Над 6 милиона лева са били изплатени на земеделските производители след встъпването в длъжност на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие", Ат...
Атидже Алиева-Вели ще отговаря за Програмата за развитие на селските райони Пълна мобилизация е обявена във Фонд "Земеделие" (ДФЗ). Всички експерти,...