Почина мъжът застрелян от зет си
Мъжът от село Девене, който беше застрелян от зет си е починал. На 29 май малко след 23 часа на спешния телефон 112 е получен сигнал от жител Ангел Г....
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Мъжът от село Девене, който беше застрелян от зет си е починал. На 29 май малко след 23 часа на спешния телефон 112 е получен сигнал от жител Ангел Г....