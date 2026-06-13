Проверяват детските атракциони и лунапарковете в София
В неделя Комисията за защита на потребителите /КЗП/ ще извършва инспекции в София относно безопасността на предоставяните услуги в разкритите обществе...
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В неделя Комисията за защита на потребителите /КЗП/ ще извършва инспекции в София относно безопасността на предоставяните услуги в разкритите обществе...