Хвърчи ламарина в Пловдивско! Берат душа жена и детето й
Водачът на автомобила е с отрицателна проба за алкохол
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Водачът на автомобила е с отрицателна проба за алкохол
Майките ги избират като хубава дреха, признават търговците
Добрич. Мотоциклетист е блъснал 28-годишна майка с детска количка, пресичаща на пешеходна пътека по бул. „25 септември" във вторник и е избягал, съоб...
Бургас. Едногодишно момиченце почина на място, след като бе блъснато от автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Бургас за "Фокус". Инцидентъ...