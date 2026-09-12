Гешев: Има план за дестабилизация на държавата
Той бе категоричен, че прокуратурата е готова да повдигне обвинение на всеки, защото "не ни притеснява нищо"
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Той бе категоричен, че прокуратурата е готова да повдигне обвинение на всеки, защото "не ни притеснява нищо"
При дестабилизация на финансовата система може да се забранят транзакциите, както бе в Гърция Несигурността в южната ни съседка ще доведе инвеститори...
Информацията на премиера е вярна, има сценарий за дестабилизация, потвърди прокурор №1 По 120 лв. на месец са били раздавани на жени в Пазарджик, за...
Солидната подкрепа отвън гарантира, че Борисов няма да допусне дестабилизация Лесно ли се събаря държавата? Изглежда напоследък някои мощни кръгове с...
Радан Кънев, Христо Иванов и Атанас Атанасов дестабилизират държавата. Това заяви бившият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров, след като даде п...
Ще се противопоставим решително на всеки план за постигане на нестабилност, замразени конфликти и дестабилизация. Това заяви президентът Росен Плевнел...
Москва. Заместник-министърът на външните работи на Русия Алексей Мешков заяви в интервю за "Интерфакс", че НАТО дестабилизира Северна Европа и Балтийс...
София. Трябва да се научим ефективно да противодействаме на новия хибриден тип действия за дестабилизация и противоборство. С тези думи президентът Ро...
Кой има най-голям принос за овладяване на банковата криза? След като дадохме думата на Румен Гечев от "Коалиция за България", сега попитахме Менда Сто...
Дадохме своя принос за съгласието, но да не го партизираме, каза Местан Втори ден политическите лидери продължават своя спор кой точно е спасил банко...
София. Свръхемоционалните политически послания на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов водят до дестабилизация на държавата, се казва в официална позиция на м...
"Не участвам във филми за дестабилизация на държавата", заяви Гриша Ганчев пред агенция "ПИК" във връзка с информацията за целенасочени атаки срещу ба...