Министър Пеев: Условията за работа в железопътните депа са отчайващи
Той подчерта, че подобряването на условията на труд и модернизацията на железопътния сектор трябва да вървят ръка за ръка
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Той подчерта, че подобряването на условията на труд и модернизацията на железопътния сектор трябва да вървят ръка за ръка
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