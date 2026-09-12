Метео Балканс посочи Денят Х за страната
Остава да видим дали ще се сбъдне прогнозата
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Остава да видим дали ще се сбъдне прогнозата
На 2 юли ще се състои кръгла маса, на която всички съсловия и организации в здравеопазването ще изговорят всички проблеми
Темата Северна Македония ще е във фокуса на обсъжданията
Коефициентът на заразност на новата разновидност на вируса е 3, а не както досега 2,5
Днес партиите трябва да покажат могат ли да живеят за другите, не само за себе си Оправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето. С тези...