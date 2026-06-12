В деня на влюбените любовта води поетесата Мирела Иванова в Стара Загора
Емоционална среща с Мирела Иванова и антологичната й стихосбирка „Любовите ни“ очаква старозагорци на 14 февруари 2025 г.
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Емоционална среща с Мирела Иванова и антологичната й стихосбирка „Любовите ни“ очаква старозагорци на 14 февруари 2025 г.
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