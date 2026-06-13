Странна птица урежда ЦСКА с база "Трифон Иванов"
ЦСКА ще има база "Трифон Иванов", обяви на страницата си във "Фейсбук" Дениз Кизилоз. Турчинът с британски паспорт заяви, че е отправил такава оферта...
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ЦСКА ще има база "Трифон Иванов", обяви на страницата си във "Фейсбук" Дениз Кизилоз. Турчинът с британски паспорт заяви, че е отправил такава оферта...
Спряганият преди време за евентуален купувач на ЦСКА - английският бизнесмен от турски произход Дениз Кизилоз, заяви в ефира на Нова телевизия, че Ива...