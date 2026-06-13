В САЩ съдят политик за разврат с мъж
Бившият председател на Камарата на представителите към американския Конгрес Денис Хастърт платил няколко милиона на мъж - жертва на сексуалните му пос...
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Бившият председател на Камарата на представителите към американския Конгрес Денис Хастърт платил няколко милиона на мъж - жертва на сексуалните му пос...