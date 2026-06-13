Лекарите на символичен протест на професионалния си празник
Лекари от частни и общински болници ще излязат на протест на днешния си професионален празник - Световния ден на здравето. Причината за протеста е нов...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден За Здравето. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лекари от частни и общински болници ще излязат на протест на днешния си професионален празник - Световния ден на здравето. Причината за протеста е нов...