Всичко за Ден За Размисъл

Следете всички новини, анализи и коментари за Ден За Размисъл. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Днес е ден за размисъл

Днес е ден за размисъл

Днес е денят за размисъл преди изборите за президент, насрочени за 6 ноември. Едновременно с изборите ще се проведе и референдум с три въпроса: Подкр...

05 ноември | 9:00
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Ден за размисъл

Ден за размисъл

Ден за размисъл преди провеждането на месните избори и националния референдум на 25 октомври. На 24 октомври е забранена предизборната агитация. Разп...

24 октомври | 7:30
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Слънце в деня за размисъл

Слънце в деня за размисъл

Преди обяд в Северозападна България, а след пладне и в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. През деня валежите и в югоизточните райони...

23 октомври | 16:32
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Ден за размисъл

Ден за размисъл

София. Днес е Ден за размисъл преди провеждането на парламентарните избори на 12 Май. Според изборния кодекс в този ден е забранена предизборната агит...

11 май | 7:54
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