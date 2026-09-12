Затишие пред буря. Ден за размисъл
Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол
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Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол
Утре гласуваме за парламент и евродепутати
Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол
Приключи предизборната кампания в Гърция и днес в страната е ден за размисъл
Също така и забраната за обяваване на предварителните резултати
Този път няма да има сух режим
В днешния ден изборната администрация продължава да работи и да подготвя вота
В София няма да има ограничение за продажбата на спиртни напитки
Забранена е политическата агитация и публикуването в медиите на социологически проучвания
Днес е денят за размисъл преди изборите за президент, насрочени за 6 ноември. Едновременно с изборите ще се проведе и референдум с три въпроса: Подкр...
Ден за размисъл преди провеждането на месните избори и националния референдум на 25 октомври. На 24 октомври е забранена предизборната агитация. Разп...
"Заставам зад пряката демокрация. Сега всичко зависи единствено от нас, милионите гласоподаватели – от нашата активност, от нашата отговорност и позиц...
Преди обяд в Северозападна България, а след пладне и в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. През деня валежите и в югоизточните райони...
Варна. Кметът на Варна Иван Портних забрани продажбата на спиртни напитки в магазините и заведенията от 00,00 часа до 20,00 ч на 5 октомври с изключен...
София. Днес е Ден за размисъл преди провеждането на парламентарните избори на 12 Май. Според изборния кодекс в този ден е забранена предизборната агит...