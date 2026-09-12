Новата година донесла повече бебета
28 бебета проплакаха в МБАЛ "Д-р Ат.Дафовски"-Кърджали до Деня на родилната помощ
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28 бебета проплакаха в МБАЛ "Д-р Ат.Дафовски"-Кърджали до Деня на родилната помощ
АГ-отделението на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" посрещна Деня на родилната помощ с 19 бебета, родени от началото на 2019 година
Кметът на града д-р Атанас Камбитов връчи подаръка и поздрави акушерите и гинеколозите от отделението по повод Деня на родилната помощ
София. Бабинден е. Денят на родилната помощ се отбелязва по стар стил на 21 януари, а по нов - на 8 януари. Празникът ще бъде отбелязан официално и в...
3984 деца са родени през 2013 г. в Майчин дом
София. Денят на родилната помощ отбелязваме днес, 21 януари. Празникът, който знаем още като Бабинден, ще бъде отбелязан официално в много болници и А...