Всичко за Ден На Родилната Помощ

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Отбелязваме Бабинден

Отбелязваме Бабинден

София. Бабинден е. Денят на родилната помощ се отбелязва по стар стил на 21 януари, а по нов - на 8 януари. Празникът ще бъде отбелязан официално и в...

21 януари | 8:50
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