Бъкингам се тресе! Кейт се извини за снимката
Принцесата призна, че е редактирала кадъра
Следете всички новини, анализи и коментари за Ден На Майката. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Принцесата призна, че е редактирала кадъра
На деня на майката той почете починалата кралица Елизабет Втора
Днес е Международният ден на жената, който се отбелязва по цял свят на 8 март. Той е възникнал като символ на борбата за трудовите права на жените р...