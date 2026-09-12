Ефирът почервеня. Див скандал за Деня на победата
Историкът доц. Светослав Живков и журналистът Александър Симов се скараха в ефир
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Историкът доц. Светослав Живков и журналистът Александър Симов се скараха в ефир
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Председателят на ЕК произнесе реч
Той призова всички партии да положат системни усилия кампанията за избори на национален парламент да не заглушава и измества напълно дебата за бъдещет...
Европа, това са преди всичко хората, които споделят общия ни дом, подчертава той
Редица събития ще се състоят в София под егидата на представителството на Eвропейската комисия в България
Как стиховете се превръщат в музика
Председателката на ЕК подчерта, че датата на визитата ѝ в Киев символизира и солидарността
Днес е празник на Европейския съюз, на единството и мира на стария континент
Пет години след Деня на победата, 9 май е обявен и за Ден на Европа, защото корените на обединена, демократична Европа са антифашистки, отбеляза лидер...
Посланици създадоха специално видео за българите
Гордеем се, че сме част от най-демократичния съюз на планетата
Всякакви опити за пренаписване на историята и обслужване на политическа конюнктура са оскверняване на паметта на над 60-те милиона загубени човешки жи...
Издигат знамето на Европа пред президентството
Направи обръщение по повод 75-ата годишнина от победата над нацистка Германия
Евродепутатът с поздравление за Деня на Европа
Над площад „Георги Измирлиев“ прозвучаха химните на Република България и на Европа
На церемонията ще присъстват държавният глава Румен Радев, парламентаристи и представители на изпълнителната власт
Маршрутът е свързан с места, обновени със средства от ЕС
Младежите от областната организация на ГЕРБ и европейският офис на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова отбелязаха с внушителен флашмоб Деня на Европа...