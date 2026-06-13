Стрелба срещу прокюрдска партия в Турция
Клуб на главната турска прокюрдска формация в Анкара бе атакувана от неизвестни лица. Това съобщи АФП и уточни, че няма жертви. Нападателите са стрел...
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Клуб на главната турска прокюрдска формация в Анкара бе атакувана от неизвестни лица. Това съобщи АФП и уточни, че няма жертви. Нападателите са стрел...