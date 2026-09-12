Рашков погна Маринов за връзки с охранителна фирма
НПО е сигнализирало за съмнителни отношения между бившия министър и фирмата
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НПО е сигнализирало за съмнителни отношения между бившия министър и фирмата
Охранителната фирма "Делта гард" сезира държавното обвинение за изказване на президента
На 8 април в столичната зала „Сиконко" ще е първият мач от новата професионална отборна лига по кикбокс ULTIMATE TEAM FIGHT. На ринга ще излязат отбор...