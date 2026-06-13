Лаборант видя какво ще стане с ковид и как ще боледуваме
Доц. Иван Иванов препоръчва да се въведе пълен локдаун в страната
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Доц. Иван Иванов препоръчва да се въведе пълен локдаун в страната
Най-много новозаразени са регистрирани в столицата – 1179
Новият вариант се отличава с две мутации на спайк-протеина
10 на сто от пробите положители
Този вариант на коронавируса все още е на ранен етап на изследване
Над 15 на сто са положителните проби
Положителните проби отново са 18 процента
Много са починалите за денонощието
Процентът заразени остава висок - около 11% от изследваните
Още 81 души загубиха битката със смъртоносния коронавирус
Над 93% от починалите за 24 часа са неваксинирани
„Вирусът може да изостри стари болести и да отключи нови", коментира проф. Иво Петров
458 души остават за лечение в интензивни отделения
Това съобщиха от пресслужбата на МЗ
Положителните проби са над 10%
40 души загубиха битката със смъртоносната зараза
Стойчо Кацаров каза ще затварят ли училищата
405 души са в интензивни отделения
Последно подобни цифри имаше през април
43-ма души са изгубили битката с болестта