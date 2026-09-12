Григор: Нищо не ми се получаваше
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров призна, че играта му не се е получила изобщо в двубоя срещу Раджийв Рам. Българинът загуби полуфи...
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Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров призна, че играта му не се е получила изобщо в двубоя срещу Раджийв Рам. Българинът загуби полуфи...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров ще се изправи срещу френския тенисист Адриан Манарино в мач от 1/4-финалите на турнира в Делрей Б...
Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров стартира участието си в Делрей Бийч, Флорида с категоричен успех над Дуди Села. Двубоят закъсня закъс...
Първата ракета на България Григор Димитров направи перфектен дебют на турнира в Делрей Бийч, Флорида. Гришо победи с 6:4 6:2 опитния Дуди Села. За Гр...
Григор Димитров започва днес участието си на турнира в Делрей Бийч. Преди това обаче най-добрият български тенисист се уреди с чанта уникат. Той я по...