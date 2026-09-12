Dell планира да съкрати 6500 души
Компанията се бори с намаленото търсене на персонални компютри
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Компанията се бори с намаленото търсене на персонални компютри
Технологичният производител вече разполага с готов модел
Ню Йорк. Apple застана на пето място по продажби на компютри в света, след като изпревари по този показател Asus. През третото тримесечие на 2014 г. с...
Ню Йорк. Производителят на компютри Dell официално спира да се търгува публично на борсата. От компанията обявиха, че акционерите са одобрили офертата...