Радев връчи награда на шефа на Американския еврейски комитет
Отличието е за изключителния принос на Харис за развитието на приятелските връзки
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Отличието е за изключителния принос на Харис за развитието на приятелските връзки
"Спасяването на българските евреи е един от най-вдъхновяващите моменти в историята и показва какво може да постигне човешкия дух. Ако и други европейс...