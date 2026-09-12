Община Пловдив с две нови инициативи
Отделен е 1 милион за една от дейностите
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Отделен е 1 милион за една от дейностите
Премиерът очерта основните дейности на правителството през следващата година и половина
Компанията, заедно със своите клиенти, е предотвратила попадането на 20,3 тона електронни отпадъци на сметищата
Изненадващи резултати в статистиката в сАЩ
преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия водят класацията
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед за ограничението
КНСБ подкрепя МС и анонсираните над 1 млрд. лв. за финансиране на мярката "60/40"
Очаква се по-късно днес правителството да обнародва указ по въпроса
Представяме ви пълен списък с обектите, които ще работят и които няма да работя
Специалистите по здравни грижи имат право да настояват за достойно заплащане
Продължава целият обем от функции и дейност на института с всички необходими средства и имущества за това, каза образователният министър...
Областен информационен център - Благоевград отчете извършени дейности по изпълнението на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен...
Приключват дейностите по изграждане на Клетка 1 на новото регионално депо, както и тези по закриването и рекултивацията на старото ямболско сметище. М...