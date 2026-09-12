UK разследва български студенти заради незаконни помощи
Част от студентските заеми са замразени
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Част от студентските заеми са замразени
Лондон. Бизнес магнатът Пол Сайкс, дал обещание да направи „всичко необходимо", за да помогне на Партията за независимост на Великобритания, се включи...
Лондон. Миналата седмица британският вестник "Дейли експрес" започна кампания под наслов "Не отваряйте границите за българи и румънци". Под заглавие "...