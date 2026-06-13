Каба гайди свирят Purple в метрото (ВИДЕО)
Родопски каба гайди огласиха подлеза на метрото при Софийския университет "Св. Климент Охриски" тази сутрин. Гайдарят Петър Янев, както и други негови...
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Родопски каба гайди огласиха подлеза на метрото при Софийския университет "Св. Климент Охриски" тази сутрин. Гайдарят Петър Янев, както и други негови...