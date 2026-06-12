Бременна на 14 г. се хвърли четвъртия етаж
14-годишно бременно момиче е скочило от четвъртия етаж на АГ-комплекса в Русе. Тя се е уплашила от бременността и се е хвърлила от сградата. Като по ч...
Следете всички новини, анализи и коментари за Деца Раждат Деца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
14-годишно бременно момиче е скочило от четвъртия етаж на АГ-комплекса в Русе. Тя се е уплашила от бременността и се е хвърлила от сградата. Като по ч...
Добрич. Отделите за закрила на детето в област Добрич са внесли в прокуратурата 91 случая, в които има т. нар. явление "деца раждат деца", съобщиха от...