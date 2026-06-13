Хлапета с грамоти за песни и танци
Двоен празник имаха в понеделник в Деня на детето първокласници от училища в Симитли и Гоце Делчев. Десетки ученици получиха своите свидетелства на на...
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Двоен празник имаха в понеделник в Деня на детето първокласници от училища в Симитли и Гоце Делчев. Десетки ученици получиха своите свидетелства на на...