Новият хит от БАКБ: Pop Card - биоразградимата карта за деца и младежи от поколение Z
Тя е без такса за откриване и без месечна такса за обслужване
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Тя е без такса за откриване и без месечна такса за обслужване
Новата иновативна услуга е достъпна в София, а от средата на декември - в Пловдив и Стара Загора
От 1 август в метрото ще може да се пътува и с дебитна карта от "Общинска банка", съобщиха от финансовата институция. Безконтактната карта DEBIT Maste...
Окръжна прокуратура – Благоевград внесе обвинителен акт срещу Румен Ч. в съда. Мъжът от Гоце Делчев ще бъде съден за кражба на дебитна карта и изтегле...
Плевенчанка получи условна присъда за източване на чужда дебитна карта. Измамничката с инициали Б.Б.И. през септември миналата година изтеглила на два...
София. Дебитна карта, снабдена с малък екран и 13-бутонна клавиатура на задната част на пластиката, представиха от Българо-американска кредитна банка....
Всички нови пластики ще позволяват безконтактно пазаруване
Благоевград. На съселянин вяра да нямаш. Това е изводът за жител на санданското село Струма, който бе „ужилен" с близо 5000 лева. Полицейски служител...
Враца. Врачанин не се посвени да източи дебитната карта на мъртвец, съобщиха от полицията. Сигнал за престъплението е подала сестрата на покойника, ко...
Промените ще свалят цените за плащане на малки сметки
София. От началото на м. юли Инвестбанк започва да издава кредитните карти Visa Classic, Visa Business и Visa Gold и дебитните карти Maestro с нов мо...