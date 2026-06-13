Лондон уволнява дебелите полицаи
Полицаи с наднормено тегло, които бавно стигат до местопрестъплението, ще бъдат уволнени, обеща пред в. "Индипендънт" началникът на лондонската полици...
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Полицаи с наднормено тегло, които бавно стигат до местопрестъплението, ще бъдат уволнени, обеща пред в. "Индипендънт" началникът на лондонската полици...