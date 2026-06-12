Украинската армия постави мини в Дебалцево
Киевските силови структури са поставили мини в голяма част от гр. Дебалцево. Това съобщи ръководителят на самопровъзгласилата се Донецка народна репуб...
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Киевските силови структури са поставили мини в голяма част от гр. Дебалцево. Това съобщи ръководителят на самопровъзгласилата се Донецка народна репуб...
Опълченците започнаха да изтеглят тежкото въоръжение Ден, след като проруските опълченци почти изцяло превзеха стратегическия град Дебалцево, украинс...
Боевете в Украйна на път да провалят примирието, тежкото въоръжение не се изтегля Ожесточен бой за ключовото селище Дебалцево е на път да провали при...