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Златото от Дъбене е открито случайно от тракторист, променя европейската история
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Златото от Дъбене е открито случайно от тракторист, променя европейската история
Обявеното частичното бедствено положение в карловското село Дъбене след пороя в понеделник остава да действа. Аварийният режим е в сила също за град Б...
Пловдив. Изчезналият преди три дни в Стара планина 58-годишен овчар от Дъбене е открит мъртъв от негови съселяни. Първоначално те твърдяха, че Ненко П...