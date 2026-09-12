Давид Луис се извини на "Челси"
Бранителят на "Пари Сен Жермен" Давид Луис се извини на бившия си тим "Челси" за радостта си при гола снощи. Бразилецът вкара първото попадение за ПСЖ...
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Бранителят на "Пари Сен Жермен" Давид Луис се извини на бившия си тим "Челси" за радостта си при гола снощи. Бразилецът вкара първото попадение за ПСЖ...
Бело Оризонте. Капитанът на Бразилия Давид Луис се извини на цялата нация за унижението, което претърпя от Германия. "Извинявам се на всички, извиняв...
Лондон. Челси и ПСЖ се разбраха за трансфера на Давид Луис. Бранителят ще премине във френския гранд срещу около 40 милиона лири. "Сделката ще бъде ф...
Лондон. Защитникът на Челси Давид Луис е много близо до трансфер в Пари Сен Жермен, информира Daily Mail. Според изданието френският шампион ще извади...
Лондон. Бранителят на Челси Давид Луис вчера е договорил личните си условия с Барселона, информира Times. Според авторитетното издание защитникът ще с...
Маша се заигра с национал на Бразилия. Бившата номер 1 в света на тениса и гадже на нашия Григор Димитров позира с екип на "златистите" в профила си в...
Барселона. От Барселона са отправили официална оферта към Челси за централния защитник Давид Луис, съобщава Sky Sports. От известно време медиите в И...
Лондон. Звездата на "Манчестър Сити" Серхио Агуеро може да отнесе сериозно наказание за безумното си влизане с двата крака с бутоните напред в тялото...