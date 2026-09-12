Ферер триумфира в Акапулко
Давид Ферер триумфира с титлата на турнира в мексиканския курорт Акапулко. Испанецът победи Кей Нишикори с 6-3, 7-5 и по този начин прекъсна серия от...
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Давид Ферер триумфира с титлата на турнира в мексиканския курорт Акапулко. Испанецът победи Кей Нишикори с 6-3, 7-5 и по този начин прекъсна серия от...
Монако. Давид Ферер надви Рафаел Надал със 7-6 (7-1), 6-4 в двубой от 1/4 финалите на Мастърса в Монако. Ферер, който вчера отстрани Григор Димитров...
Париж. Испанецът Давид Ферер ще срещне Новак Джокович (Сърбия) на финала на турнира от сериите Мастърс в Париж на 3 ноември. Ферер хвърли бомбата, ка...