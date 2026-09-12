Всичко за Давид Ферер

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Ферер триумфира в Акапулко

Ферер триумфира в Акапулко

Давид Ферер триумфира с титлата на турнира в мексиканския курорт Акапулко. Испанецът победи Кей Нишикори с 6-3, 7-5 и по този начин прекъсна серия от...

01 март | 8:50
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Ферер отстрани и Надал

Ферер отстрани и Надал

Монако. Давид Ферер надви Рафаел Надал със 7-6 (7-1), 6-4 в двубой от 1/4 финалите на Мастърса в Монако. Ферер, който вчера отстрани Григор Димитров...

18 април | 15:10
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