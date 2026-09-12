Всичко за Даунинг Стрийт

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Сеч на Даунинг стрийт (ОБЗОР)

Сеч на Даунинг стрийт (ОБЗОР)

Британското правителство претърпя пълна промяна след идването на власт на новия премиер Тереза Мей, която уволни ключови съюзници на предшественика си...

14 юли | 21:05
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