Лондонски преврат в сянката на Краля
Стрийтинг е на път да е шести премиер във Великобритания за 7 години
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Стрийтинг е на път да е шести премиер във Великобритания за 7 години
Британската лира поевтиня до най-ниското си равнище спрямо долара от 1985 г. насам
Съпругата на президента постави българска играчка върху коледното дърво в Лондон
Британското правителство претърпя пълна промяна след идването на власт на новия премиер Тереза Мей, която уволни ключови съюзници на предшественика си...
Маргарет Тачър, бивш министър-председател на Великобритания, почина на 87 години на 8 април. Днес в Лондон ще се състои нейното погребение. "Но без...