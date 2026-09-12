Развързаха кесията. Повече пари за даровити деца.
Правителството отпуска допълнителни средства
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Правителството отпуска допълнителни средства
На 16 юни 2016 г. в залата на Областна администрация Силистра за пети пореден път под патронажа на областния управител на област Силистра бе проведена...
Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 42 390 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни и общински училища по П...
Традиционният благотворителен бал на добричкият клуб "Майчина грижа" се проведе в навечерието на Деня на християнското семейство. Дамите тази година ч...
Общинските съветници от БСП, които бъдат избрани в новия Общински съвет във Видин, ще учредят фонд за подпомагане на даровити деца, в който ще внасят...
Установиха дискриминация в наредба за стипендии на даровити деца