Пикасо и Реноар в дома на арестуван министър
Дариус Вълков скрил 94 картини на известни художници Истинско богатство от произведения на изкуството у задържан министър откриха румънски прокурори....
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Дариус Вълков скрил 94 картини на известни художници Истинско богатство от произведения на изкуството у задържан министър откриха румънски прокурори....
Румънската прокуратура e започнала разследване срещу финансовия министър Дариус Вълков. Той е обвинен в това, че е помогнал на опеределна компания за...