Нова акция за спасяването на "Радецки"
Инициативата получи подкрепата на министър-председателя
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Инициативата получи подкрепата на министър-председателя
Момчиловци обяви дарителска кампания за възстановяване на изгоряла при пожар къща
Дарителска акция за попълване фондовете на Държавен архив Кърджали с документи от личен произход обявяват от институцията.„Би било от полза за общес...
Дарителска акция за попълване фондовете на историческия музей в Силистра бе обявена в крайдунавския град. Фондохранилището очаква гражданите да предо...
Берковица стартира дарителска акция за събиране на средства за изграждане на музей на писателя-земляк Йордан Радичков, съобщиха от общината. Почитател...
Стартира дарителска кампания в подкрепа на семейството на командос Емил Шарков, загинал при изпълнение на служебните задължения на 14 март 2014 г.. Ин...
Кърджали. „Поставяме началото на едно богоугодно начинание, с което ще направим храма още по-привлекателно място", каза Валентина Иванова от Инициатив...
Добрич. В Добрич стартира изграждането на приют за бездомни хора, съобщи председателят на църковното настоятелство при храма "Света Троица" Стоян Стоя...