Спектакълът за Чудесата! Награди от Хераклея и Провадия Солницата до читалището в Белица
Спектакъл "България - страна на Чудесата" събуди българите в Деня на будителите
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Спектакъл "България - страна на Чудесата" събуди българите в Деня на будителите
Те ще бъдат раздадени на деца и възрастни в бургаски центрове утре, за да зарадват потребителите им за предстоящите празници
Щабът на Байдън ще учести публичните му изяви и интервютата
Благодарна е на дарителите
Общият размер на направените парични дарения е 441 275,67 лв.
Специални награди за хората и компаниите, които винаги са помагали на археолозите и не са щадили сили и средства в опазването на древното ни минало
Кметът Иван Кадев издаде заповед
Тя благодари и на шефа на Националния оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски
Нито Прокопиев, нито Панов могат да открият себе си в митологията на светеца-храбрец
За да има налична храна помагат хилядите дарители - малки и големи
Инициативата „Приятел в нужда се познава. Дари топъл обяд“ е на кмета на Бяла Слатина
Да даваш, това е сам да отразяваш светлината
Илхан Емин дари инвалидни колички на болницата, Трифон Нешков от София купи матраци за хоспис "Добролюбие”
Автор на единствения по рода си в България монумент на легендарния войвода е тополовградският скулптор Христо Дюлгеров.
На всеки дарени 30 лева всеки дарител ще получи Диамантена мозайка – гоблен от мозайки.
. Дарителите събират пакетирани и консервирани хранителни продукти - брашно, ориз, боб, леща, захар, сол, макарони, олио, грах, пастет, домати и други...
Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ), съвместно с Fibank (Първа инвестиционна банка) и Българската национална телевизия (БНТ) старт...
Пазят частица от мощите на св. Климент в столичния храм Най-видните художници изрисували иконите благодарение на дарители Св. Седмочисленици - славя...
Дишаме заради детето си, казват родителите на бебето с трансплантиран черен дроб 6-месечната Ива живее втори живот От Банско до София бе подкрепата...
Улисани в ежедневието, подценяваме силата на духа, а тя прави чудеса, казва жената, която катастрофата не пречупи "Стандарт" търси доброволци за миси...