Таен дарител позлати Софийския университет
Огромна сума пари отива за стипендии през следващите 10 години
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Огромна сума пари отива за стипендии през следващите 10 години
Проф. дтн инж. Цоло Вутов е начело на дарителски програми, които създават траен резултат и в областта на демографското, духовното развитие, образовани...
Проф. Вутов благодари за високото отличие на акад. Григоров
Нелепи сте, каза компютърният спец на Борисовата партия
Лекари, за които е доказано, че изискват такива бележки, подлежат на санкции
Депутатът предаде безвъзмездно маски, шлемове и облекла, както и анестезиологичен апарат за 115 000 лв.
Искам младите да се вземат в ръце - те са времето, те са творците, казва проф. Иван Гаврилов
С дарение на строителен предприемач, който изповядва исляма, ще бъде ремонтирана църквата „Св. Троица” във Велики Преслав
Малката Натали Присадашка е родена преждевременно
Големият пожар в Тютюневия град в Пловдив и дилемата "конспирация" или "дело на бездомника Любомир Данчев" продължават да вълнуват обществото под тепе...
София. Дарената от един човек кръв може да помогне на трима различни пациенти, информират от Националния център по трансфузионна хематология. Във връз...
Бургас. Иво Баев е еднакво популярен сред юридическата гилдия и бохемата в Бургас. И не само защото е син на баща си - големия живописец Георги Баев....