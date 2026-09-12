Напрежение в "На кафе". Дарин Ангелов съсипа Гала и Патрашкова
Какво се случи?
Следете всички новини, анализи и коментари за Дарин Ангелов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво се случи?
Къде изчезна Дарин Ангелов
За удрянето си върни думите назад, призова актьора блондинката
Участвал е във видео клип, който го е разчвуствал
Актьорът няма желание да се включи в шоуто
Обидиха го в социалните мрежи
Мили хора, тя наистина е магия, тя е нежно видение, но е тук в студиото, каза Дарин Ангелов
Направи го актьорът Дарин Ангелов и я засрами
Мълвата върви, че Дарин и Невяна са били забелязани заедно на много обществени места
Той можеше да обича с цялото си сърце, каза Дарин Ангелов
Как я похвали
Пълен завой на 180 градуса направи Дарин Ангелов
Многолюдната компания аплодира панелиста Дарин Ангелов на премиера в Армията
Дарин Ангелов показа лицето си под красивата маска на Гларусът
Пепа Николова искала да ги сватоса като деца
Актьорът имал тежък романс с Мариана Попова
Зрителите ще влязат зад кулисите на всички сцени
Радина Кърджилова се справя отлично като учителка по литература в "12А" – новият проект на продуцента Дейвид Варод, сценариста Николай Колев и режисьо...
Звездният дует вече репетира парчето, което Дони пише специално за „Нощта на Оскарите" С много чар и талант е изпълнена продукцията, по която работи...
Дарин Ангелов е в очакване на първата си рожба. Актьорът се ожени преди няколко месеца, но едва сега се появиха снимки от сватбения му ден. Дарин и с...