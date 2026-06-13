Разследват румънски министър за корупция
Финансовият министър на Румъния Дарий Валков е обект на съдебно разследване, съобщава местното издание E-politic. Срещу него е повдигнато обвинения за...
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Финансовият министър на Румъния Дарий Валков е обект на съдебно разследване, съобщава местното издание E-politic. Срещу него е повдигнато обвинения за...