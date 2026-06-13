Милиардер дари милион лири на Борис Джонсън
Питър Харгрийвс, един от най-богатите хора във Великобритания и вторият най-щедър донор за кампанията за излизане от ЕС през 2016 г., направи дарение...
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Питър Харгрийвс, един от най-богатите хора във Великобритания и вторият най-щедър донор за кампанията за излизане от ЕС през 2016 г., направи дарение...