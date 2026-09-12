Как милиони на европейския данъкоплатец отиват за издръжка на мрежата на Сорос у нас
Решенито на Тръмп да замрази финансирането от САЩ на мрежата на Сорос тепърва ще има оздравителен ефект
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Решенито на Тръмп да замрази финансирането от САЩ на мрежата на Сорос тепърва ще има оздравителен ефект
Сметките са на Института за изследване на публичната среда
Промяна на играта: Държавата да търси бизнеса, за да му помага, а не обратното!
Само връщането на регистрационните табели и свидетелството за регистрация освобождават собствениците на автомобили от плащането на данък. Това каза ми...
Общината вече има 700 млн. дългове, въпросът е как ще се връщат Недопустимо е билетът да стане 1,50 лв. при поевтиняването на горивата, казва Николай...
ДДС за парно, ток и персонал, ако собственикът живее в стая от хотела си Фирмите трябва да плащат ДДС при използване на служебни коли за пътуване от...
С огромна вкусна торта стартира данъчната кампания в община Царево. Бутиковият сладкиш отнесе първият, който плати налога си. Най-ранобуден и изряден...
Паунова със заместник-председателя на ЕК Андрус Ансип