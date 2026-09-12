17% данък за колата на шефа
Разходите на фирмите за поддържане на служебни коли, които се използват и за лични нужди от собственика, шефа или служителите, може би ще се облагат с...
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Разходите на фирмите за поддържане на служебни коли, които се използват и за лични нужди от собственика, шефа или служителите, може би ще се облагат с...
Постигнат e консенсус с бизнеса за прилагането на данък "уикенд". Но прилагането му няма да бъде отложено с една година, каза говорителят на Националн...
Сега в тристранката няма кой да ги защити, както се случи с данък "уикенд" Мирослав Найденов, председател на Съюза за стопанска инициатива - Г-н Най...
Депутатите от Бюджетната комисия приеха въвеждането на т.нар. данък "уикенд", с който ще се облагат служебни коли или други служебни вещи на стойност...