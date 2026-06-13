Тодор Попов и Даниел Мирчев в "Червената точка"
Художникът Тодор Попов и скулпторът Даниел Мирчев откриха в "Червената точка" съвместна изложба, събрала 16 живописни платна и 5 пластики от дърво. Ек...
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Художникът Тодор Попов и скулпторът Даниел Мирчев откриха в "Червената точка" съвместна изложба, събрала 16 живописни платна и 5 пластики от дърво. Ек...